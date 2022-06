Nell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, ampio spazio è dato alla trattativa per Angel Di Maria. tra i temi toccati, l'importanza che Allegri dà al giocatore argentino, che potrebbe rivelarsi come arma letale per innescare Dusan Vlahovic che: "non è soddisfatto di come ha concluso la stagione (in calo rispetto ai primi mesi in bianconero anche perché condizionato dalla pubalgia) e vuole segnare di più. Un amico come Angel potrà essergli d’aiuto".