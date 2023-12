Resta ancora nuvoloso il cielo sopra la coppa Juve-Vlahovic. Il gol decisivo realizzato contro il Frosinone aiuta a rimettere un po' di cose a posto, ma se due anni fa esatti si erano scelti con forza, dalla scorsa estate resiste la sensazione che rimangano insieme più per forza che per volontà, scrive calciomercato.com. La trattativa per il rinnovo, necessaria quantomeno per abbattere e spalmare i costi di un investimento che fin qui appare ancora esagerato rispetto al rendimento, sembra tutt'altro che vicina al rettilineo finale.