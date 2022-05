Dal sito ufficiale della Lega Serie A:



"Dusan Vlahovic (24 marcature in questo campionato) potrebbe diventare solo il secondo calciatore in grado di segnare almeno 25 gol in una singola stagione di Serie A TIM da Under 23 negli ultimi 60 anni, dopo Ronaldo nel 1997/98 (25 reti con l'Inter)".