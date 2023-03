E' un Dusan Vlahovic infuriato, quello che si vede dopo l'ennesimo errore in zona gol. Mani sbattute al terreno di gioco e frustrazione per l'attaccante serbo che non riesce a sbloccarsi. Al suo fianco, però, si schiera il tifo bianconero che compreso il momento ha cominciato a sostenerlo rumorosamente.