Piove sul bagnato in casa Juventus. Al 70' di Benfica-Juve, infatti, Vlahovic ha chiesto il cambio, subito accontentato da Massimiliano Allegri. Per l'attaccante serbo un problema agli adduttori: sedutosi in panchina per lui ghiaccio e massaggio. Se necessarie, ci saranno nelle prossime ore le visite mediche strumentali per approfondire la situazione.