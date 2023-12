Nel minuto 68 di, la Juventus è stata colpita da un momento di apprensione quando Dusanha dovuto alzare bandiera bianca a causa di un infortunio. Dopo un'azione offensiva, l'attaccante serbo ha segnalato alla panchina un problema muscolare alla coscia destra, rendendo necessario il suo cambio. Il tecnico Massimiliano Allegri ha risposto immediatamente inserendo in campo Arek Milik, un ex protagonista di questa partita. L'infortunio di Vlahovic ha messo in luce la sua fragilità fisica in questo momento, costringendolo a lasciare il campo in anticipo. Le visite strumentali per valutare l'entità del problema sono presumibilmente previste già nella giornata di domani. Secondo il bordocampista di Dazn, le impressioni iniziali per Vlahovic non sono negative, suggerendo che potrebbe trattarsi di un crampo.