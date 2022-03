Dusan Vlahovic inarrestabile. Come sottolineato da Opta, il centravanti serbo della Juve sta migliorando ulteriormente gli score già importanti della scorsa stagione, correndo a un ritmo incredibile: in questo campionato infatti, considerando naturalmente anche i mesi vissuti alla Fiorentina, il classe 2000 ha già segnato lo stesso numero di gol (21) dell'ultima edizione della Serie A, ma in 9 presenze in meno (28 contro 37). Dove potrà arrivare quest'anno?