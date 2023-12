Domani la Juve torna in campo per riprendere il cammino dopo il pareggio a Genova. I bianconeri saranno impegnati in trasferta contro il Frosinone (calcio d'inizio alle 12:30). In attesa che Massimiliano Allegri presenti la sfida in conferenza stampa, il tecnico ha un dubbio in attacco dove si potrebbe assistere a un turno di riposo, almeno come titolare, per Dusan in favore di Milik ma la scelta definitiva non è stata ancora presa dal tecnico livornese e il suo staff tecnico. Potrebbe essere questo l'unico cambio rispetto all'ultima partita, oltre al ritorno di Rabiot.