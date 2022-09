Dal sito ufficiale dellaTutti i quattro gol realizzati da Dusan Vlahovic in questo campionato sono arrivati in gare casalinghe e non segna fuori casa nella competizione dal 9 aprile 2022, contro il Cagliari: l’attaccante della Juventus è rimasto a secco di reti per quattro trasferte di fila e non fa peggio da una serie di 10 terminata nel dicembre 2020.