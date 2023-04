Un momento no, una decisione forte. Dusan Vlahovic non segna in Serie A da più di due mesi (dal 7 febbraio) e questa crisi del gol ne condiziona anche le prestazioni. Così, dopo la sconfitta in casa della Lazio e un’altra serata da dimenticare, si è anche infortunato,Le ragioni dietro questa scelta sono ancora ignote, né si sa se si tratti di una decisione momentanea o definitiva. Sta di fatto che Vlahovic ha voluto isolarsi nel momento più complicato della sua storia juventina e sottrarsi ai suoi quasi 2 milioni di seguaci. Ora ci sarà il campo, con tanti impegni nel mese più complesso, il luogo in cui cercare ogni risposta.