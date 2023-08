Come racconta il Corriere dello Sport, sarà ancora. La Juve riparte dal suo numero 9 e in pochi avrebbero scommesso di vedere Dusan al timone dell’attacco bianconero alla prima di campionato. L’ombra di Lukaku si è allungata per settimane sul centravanti serbo e non si è ancora del tutto dissolta. Le intenzioni della Continassa restano quelle di sempre: fino al primo settembre c’è margine per trovare l’intesa con il Chelsea e portare al traguardo lo scambio con Big Rom. La palla è soprattutto nel campo dei Blues, che devono fare un passo per il conguaglio da unire al centravanti belga.