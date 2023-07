Come racconta Gazzetta, ieri a Los Angeles si è rivisto in campo anche, sebbene solo per una. Il serbo, come anticipato da Allegri alla Gazzetta, va un po’ gestito, dopo aver patito qualche problema per la pubalgia nell’ultimo anno. C’è però fiducia di averlo al top per l’inizio del campionato, testandolo prima in qualche amichevole. Quando Dusan sta bene, se impiegato nel modo giusto, resta un giovane centravanti dotato come pochi. Lo dicono i numeri messi assieme alla Fiorentina, prima di arrivare alla Juve: nelle ultime 58 partite giocate in Serie A con i viola, DV9 ha segnato la bellezza di 38 gol. La speranza è che l’annata scorsa (10 reti in 27 gare di campionato, 14 in 42 stagionali) sia stata solo un episodio.