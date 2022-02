Intervenuto in conferenza stampa per presentarsi come nuovo giocatore della Juve, Dusan Vlahovic ha parlato anche di Erling Haaland e Kylian Mbappé. Ecco il suo pensiero sui due giovani attaccanti: "C'è ancora un gap? Sarà sicuramente un'emozione unica debuttare in Champions, mai provate quelle sensazioni. Devo trovarmi pronto, se il mister deciderà poi debutterò. Se mi sento a quel livello? Io sto cercando di avere il mio percorso, essere concentrato sempre e di stare sempre al massimo. Non so dove arriverò ma farò di tutto per arrivare lontano".