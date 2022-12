Come racconta Gazzetta, la Juve ora dovrà fare (ancora) a meno di. La risalita della Juventus in campionato è iniziata grazie a un suo gol nel derby contro il Torino ed è proseguita con le successive 5 vittorie consecutive nelle quali il serbo è stato prima attore non protagonista (nel 4-0 all’Empoli) e poi comparsa a causa del dolore procuratogli dalla pubalgia. Il passato è passato. Adesso Dusan ha un pensiero fisso in testa: sfruttare ogni singolo giorno per guarire, tornare finalmente al top e riprendersi laper guidare l’operazione rimonta e la doppia corsa Europa League-Coppa Italia.