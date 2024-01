Dusannella giornata di oggi non ha preso parte alla seduta di allenamento agli ordini di Massimiliano Allegri verso la gara di Coppa Italia contro il Frosinone. Il motivo? L'attaccante serbo della Juventus sarebbe alle prese con un influenza, la sua presenza nella gara di giovedì sera allo Stadium quindi potrebbe essere in bilico. Recupera invece Andrea Cambiaso che per influenza aveva saltato la Salernitana domenica.