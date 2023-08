Come racconta Gazzetta, il passaggio di Paul Pogba, il colpo di testa vincente,con l’assistman Samuel Iling Junior, i festeggiamenti e il lancio della maglia alla curva a fine match: cosìha riassunto sul suo profilo Instagram il suo Juventus-Bologna, immagini corredate da uno slogan eloquente: «Vietato accontentarsi». I numeri dicono molto più delle parole: due partite, due reti, anzi tre se Adrien Rabiot non si fosse fatto pescare in fuorigioco. Stesso bilancio della scorsa stagione alla seconda giornata, con la differenza che DV9 aveva fatto doppietta al debutto con il Sassuolo e poi era rimasto a secco (come tutta la Juventus) nello 0-0 in trasferta contro la Sampdoria.