Come racconta Gazzetta,ha segnato due gol su punizione in quattro giornate. Lo stesso bottino degli ultimi tre campionati messi assieme in casa bianconera. Insomma, in questa particolare categoria Vlahovic ha già superato Cristiano Ronaldo, che in tutta la sua permanenza a Torino ha fatto una sola rete da calcio da fermo, nel derby del 2019-20. E in Serie A è dai tempi di Batistuta, Ronaldo e Adriano che non si vedeva un centravanti tirare così le punizioni.