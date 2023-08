Nello scambio tra Juve e Chelsea per-Lukaku c'è da considerare anche la volontà dell'attaccante serbo. L'ex Fiorentina infatti, da quanto riferisce Sportitalia,Un'attesa dovuta in particolare a due fattori che lasciano perplesso Dusan. Il primo riguarda il fatto di non giocare la Champions League, competizione che avrebbe disputato invece ad esempio al Psg, che era e forse è tutt'ora la sua speranza principale. E poi il discorso legato all'allenatore dei, Pochettino, che non ha aderito con entusiasmo immediato al suo arrivo.Vlahovic potrebbe alla fine anche convincerci della destinazione londinese ma intanto riflette. Dall'altra parte invece, Romelu Lukaku non ha nessun dubbio, vuole e aspetta solo la Juve. I bianconeri, si legge, sarebbero pronti ad andare avanti con il belga anche slegandolo dal discorso Vlahovic, convinti che una soluzione per il serbo si possa trovare a prescindere dal Chelsea.