Le parole di Dusanai microfoni di DAZN dopo- "Importante aver vinto, dopo tre partite di fila senza vittorie. Poi uno esce sempre fuori ma grazie alla squadra, dobbiamo continuare così".- "Per un attaccante è importante fare gol, noi viviamo di questo. Ringrazio Di Maria che me l'ha lasciato, spero di continuare così ma sempre al servizio della squadra".- "Lui sa quello che possiamo fare e non vuole permetterci di rilassarci. In altre circostanze non possiamo sbagliare, questo ci dà una grande spinta e ci aiuta a crescere, a lavorare con più attenzione".- "Dopo 115 giorni ho bisogno di ancora un po' di partite ma sto dando il 100%, giocando partita per partita tornerò al meglio"."La realtà è questa, prima di oggi avevamo 23 punti e dobbiamo guardare partita per partita vincendo il più possibile".