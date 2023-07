Oggi parte il raduno della Juventus in vista della nuova stagione. Il grande atteso di questa giornata è sicuramente Dusan. Il serbo non gioca una gara dalla disfatta di Empoli prima dei problemi fisici che lo hanno costretto a dare forfait anche nelle gare della sua nazionale, per questo è tra i primi a rientrare nel capoluogo piemontese agli ordini di Massimiliano. Il suo preparatore scommette su di lui: 'sì, ma con che maglia?al suo primo giorno di lavoro alla Continassa. Si parlerà sicuramente anche del futuro di Vlahovic, pagato un anno e mezzo fa alla Fiorentina 80 milioni. Come riferisce La Gazzetta dello Sport le pretendenti non mancano, in Premier Leaguehanno sondato il terreno con la Vecchia Signora e potrebbero dare il via ad un'asta per Dusan. Per sostituirlo Giuntoli si guarda già in giro: da Hojlund dell'Atalanta a David del Lille, le alternative non mancano ma tutti dipenderà da Dusan.