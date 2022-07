Come raccontato da Gazzetta, per Dusansi è trattato di un periodo piuttosto complicato. Il giocatore, ieri, era tirato a lucido e sorridente. Dusan Vlahovic ieri intorno alle 9.20 del mattino si è presentato al JMedical per le visite mediche di inizio stagione. L’attaccante serbo è apparso in grande forma, dopo gli allenamenti personalizzati a Belgrado. La pubalgia che l’ha condizionato nel finale della scorsa annata sembra già un ricordo.