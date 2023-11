Dopo la chiusura del mercato, accompagnata dalla gioia dei tifosi per non essere andato a buon fine lo scambio Vlahovic-Lukaku e l'inizio di stagione del serbo, autore di 4 gol nelle prime quattro giornate,E invece ci risiamo, con i soliti dubbi legati al campo e le questioni extra, tra cui il mercato. Vlahovic si è fermato per un problema alla schiena e non ha più segnato, anzi; sono tornati vecchi fantasmi, anche per le scelte di Allegri, che dimostrano come l'ex Fiorentina non sia più certo di un posto da titolare.Intorno a questo, riparte il tormentone legato al rinnovo di contratto e non solo.C'è da rivedere un accordo fuori portata per i nuovi parametri bianconeri, a fine stagione, riporta calciomercato.com, l'ingaggio di Vlahovic è destinato a sfondare la doppia cifra, senza i vantaggi del Decreto Crescita si parla di una cifra compresa tra i 20 e i 25 milioni di euro lordi. Serve quindi un deciso passo da parte dell'attaccante nei confronti del club. Necessario rimodulare il contratto con una parte fissa più bassa e una parte variabile in bonus più ampia. In più, il prolungamento di un anno abbasserebbe i costi di ammortamento. Tra una gestione che non sta accontentando realmente Vlahovic e un futuro ancora da definire nei dettagli, per quanto se ne stia parlando già da un po',Di conseguenza, tornano le sirene di mercato, come già era successo in estate ma anche un anno fa. Su tutti, si sta muovendo l'Atletico Madrid, che aveva provato ad ingaggiarlo quando era ancora alla Fiorentina. Il club spagnolo proverà a superare le problematiche legate al costo del cartellino con le idee.. C'è Alvaro Morata, un nome che non passa mai di moda alla Continassa e Rodrigo De Paul, in prima fila nella lista dei centrocampisti che la Juve vorrebbe per gennaio.