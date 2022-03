La Juventus si è ritrovata oggi alla Continassa dopo 48 ore di libertà concesse da Massimiliano Allegri dopo la vittoria sullo Spezia. A guidare la squadra Massimiliano Allegri, con Vlahovic osservato speciale dei tifosi. Ci sarà contro la Samp dal 1'? "Che il serbo sia stanco - scrive Tuttosport - è un dato di fatto". In Champions League servirà un Vlahovic al meglio e contro la squadra di Marco Giampaolo si potrebbe anche vedere la coppia composta da Alvaro Morata e Moise Kean, se Allegri deciderà di dare un turno inizialmente di riposo al centravanti serbo. Ma "se avrà recuperato brillantezza, il posto sarà suo, vista la voglia bianconera non solo di tenersi dietro l’Atalanta ma anche (di questi tempi) di non perdere contatto da chi occupa le prime tre posizioni"