Rain of goals!



Serbia 2-2 Bulgaria. Dušan Vlahovićpic.twitter.com/59UT8INqVV — FootColic (@FootColic) November 19, 2023

festeggia insieme a. La Serbia pareggia 2 a 2 contro la Bulgaria e tanto basta per la qualificazione al prossimo europeo. Vlahovic festeggerebbe anche per il risultato individuale, un gol che lo sbloccherebbe, ma gli viene annullato per fuorigioco. Di seguito il video della rete: