Anche un'amichevole in nazionale, in un momento - l'ennesimo - non semplice perda quando è alla Juve, sarebbe potuta essere una grande occasione per sbloccarsi e ritrovare certezze. E invece,. Pochi palloni toccati e soprattutto nessuna conclusione in porta.I compagni non lo hanno sicuramente aiutato a ritrovare quelle sensazioni positive di inizio stagione. Vtra cui, quella meravigliosa doppietta contro la Lazio. Dalla gara con il Sassuolo (in cui sprecò una grande opportunità calciando a lato da pochi passi), non sono arrivate altre reti per l'ex Fiorentina, bloccato parzialmente anche dai problemi alla schiena.. Anche l'anno scorso infatti partì segnando quattro gol nelle prime quattro giornate prima di rallentare. Certo, in quel caso, fu costretto a fermarsi per diversi mesi a causa della pubalgia che lo limitò per tutta la stagione. Adesso, più che un problema di condizione fisica,. Il primo dei due impegni con la Serbia non lo ha aiutato a scrollarsi di dosso le sensazioni negative.Tra pochi giorni ci sarà la sfida contro la Bulgaria, valida per la qualificazione ad Euro 2024. Non è però detto che giocherà di nuovo dall'inizio, anzi. C'è Mitrovic pronto a "riprendersi" il posto; quel posto che anche alla Juve sembra aver perso.Rispetto alla passata stagione infatti, l'attaccante italiano ha scalato le gerarchie. Ci sono più alternative e meno partite, un ostacolo ulteriore per Vlahovic...ma anche una motivazione in più.