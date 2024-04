Juve-Lazio, la reazione di Giuntoli e Manna al gol di Vlahovic

L'urlo di gioia dell'Allianz Stadium per il gol di Dusan Vlahovic che vale il 2-0 contro la Lazio. Un urlo a cui hanno partecipato anche Giovanni Manna e Cristiano Giuntoli. I due dirigenti della Juve sono stati immortalati pochi secondi dopo il gol del serbo e non si sono trattenuti nell'esultanza.Un gol che può valere molto quello di Dusan Vlahovic. Lo dimostra il festeggiamento della dirigenza bianconera. In primis quello di Giuntoli che ha strattonato Manna, che era al suo fianco. Un'esultanza da sottolineare anche dopo le voci su Manna, che è a un passo da diventare il nuovo direttore sportivo del Napoli per la prossima stagione.