Attraverso i propri canali social, laha entusiasmato i tifosi condividendo le immagini del recente gol di Dusancontro il Frosinone. Nel post pubblicato su X, piattaforma di social media, emerge un commento curioso dell'ex giocatore della Juve,"Incredibile la percezione spazio-temporale insieme a coordinazione e l’istinto, colpito la palla con gli occhi chiusi però sapeva già come farlo per metterla dentro". Queste parole sottolineano la genialità del gol di Vlahovic, elogiata persino da un ex calciatore della Juve, evidenziando la sua straordinaria abilità nel dominio del gioco. La magia del calcio catturata nei commenti dei protagonisti stessi.