Ha provato a tenere botta e sul finale della sua partita a lasciare il segno sul tabellino dei marcatori. Alla fine, però, ha dovuto alzare bandiera bianca. Appena dopo l'ora di gioco, Dusanha chiesto il cambio a Landucci e, una volta arrivato in panchina, all'attaccante serbo é stato dato un pacco di ghiaccio da apporre alla caviglia destra. L'infortunio risale al primo tempo, al contatto in area bianconceleste con Cataldi e la caviglia che si gira in maniera innaturale.Nei prossimi giorni le sue condizioni saranno analizzate da vicino, per stabile se si tratti solo di una contusione o qualcosa di più serio.