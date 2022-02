1









Dusan Vlahovic è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine di Juve-Verona.

Ecco le sue parole: "Era importante vincere questa partita, era più difficile dopo la sosta. Abbiamo avuto l'approccio giusto fin da subito e siamo riusciti a vincere. Devo ringraziare i compagni e il mister che mi hanno accolto benissimo. Sto cercando di capire anche da solo come funziona qui, devo continuare a lavorare, ma l'importante è aver vinto oggi. La cosa più importante è fare gol, ma voglio migliorare in tutto, nel gioco, nel palleggio, negli smarcamenti. Allegri non mi ha chiesto niente di particolare, mi ha detto di stare tranquillo perchè sarebbe andato tutto bene".

E ancora: "Obiettivi? La Juve punta sempre al massimo, io sono qui a dare il mio contributo, poi vedremo partita per partita, a fine stagione faremo i conti".