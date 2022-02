di Benedetta Panzeri

Come loro, nessuno mai. O quasi. È stato un esordio certamente memorabile quello di Dusan Vlahovic e Denis Zakaria con la maglia della Juve: entrambi i giocatori, approdati a Torino durante il mercato di gennaio, sono infatti andati a segno nella loro prima partita ufficiale con la Vecchia Signora, impiegando rispettivamente 13 e 61 minuti. Non male, eppure non è la prima volta che due debuttanti bianconeri vanno in gol nello stesso match.

Come riporta Paolo Opta su Twitter, per ritrovare lo stesso evento bisogna tornare all'11 settembre 2011: in quella che fu la prima gara all'Allianz Stadium, contro il Parma e con Antonio Conte in panchina, sul tabellino dei marcatori finirono Stephan Lichtsteiner e Arturo Vidal (oltre a Simone Pepe e Claudio Marchisio, per il 4-1 definitivo), entrambi acquisti della sessione di mercato estivo appena terminata. Un esordio da sogno per loro, esattamente come per Vlahovic e Zakaria ieri sera, contro il Verona. E oggi ripensare a quel settembre di quasi undici anni fa non può che far riemergere dolcissimi ricordi: quella partita, in quello stadio appena inaugurato, sancì infatti per la squadra bianconera l'avvio di uno straordinario ciclo, che avrebbe portato alla conquista di nove scudetti consecutivi, quattro Coppe Italia e due finali di Champions League.

L'inizio di un sogno, di una storia leggendaria. Che ora la Juve, aggrappata anche a un bomber 22enne con la mentalità da campione e a un centrocampista con i tentacoli da "polpo", vuole arricchire di un nuovo incredibile capitolo.