Sono ore importanti per Dusan. Come riporta La Gazzetta dello Sport, l'attaccante dellaè ormai tornato alla Continassa, dove a breve sarà visitato per capire le sue condizioni dopo il riacutizzarsi della pubalgia che lo ha condizionato anche durante il Mondiale. In base alle sue sensazioni, poi, Massimilianodeciderà come gestirlo, ma almeno inizialmente dovrebbe seguire un programma personalizzato.