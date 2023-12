Dusansi conferma come un elemento decisivo per lain questa stagione. La sua influenza si è manifestata in maniera evidente solo in due occasioni finora: nella semifinale di Europa League contro il Siviglia e nella finale di Coppa Italia contro l'Inter. In Serie A, invece, la sua presenza in campo e il segno sul tabellino dei marcatori hanno portato a un bilancio di, confermandosi come una garanzia di almeno un punto conquistato per la squadra bianconera. Massimiliano Allegri ha incoraggiato Vlahovic, cercando di mantenere alta la sua motivazione, e ora si aspetta che il calciatore mantenga la stessa attitudine positiva mostrata nell'ultimo match del 2023 contro il Frosinone. La scorsa stagione, durante la visita della Roma all'Allianz Stadium, Vlahovic aveva segnato da una punizione ben eseguita, contribuendo al pareggio finale 1-1. Tuttavia, al ritorno, nonostante la sua presenza, la Juventus subì una sconfitta all'Olimpico.