Come racconta il Corriere dello Sport, la Juve cerca un partner per Vlahovic. Dusan è rimasto (quasi) solo a comporre l’attacco della Juve, un po’ come è successo (troppe) volte in stagione, quando è stato costretto a lottare in solitudine contro le difese avversarie. Adesso però l’obiettivo è puntato sulla prossima stagione e il reparto offensivo bianconero è praticamente da ricostruire dopo gli addii di Dybala, Morata e Bernardeschi, cui si aggiunge Kean, ancora tra coloro che son sospesi.