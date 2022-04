L'eredita della maglia numero 7 scelta da Dusan Vlahovic alla Juventus era pesante: l'ultimo ad indossarla era stato Cristiano Ronaldo. Un giocatore il cui nome parla per lui. Il sogno però del nuovo numero 7 della Vecchia Signora è proprio quello di battere Cristiano Ronaldo. Come riporta Tuttosport Vlahovic vorrebbe riuscire a vincere la classifica marcatori, proprio come aveva fatto CR7 con la maglia della Juventus.