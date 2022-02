Domani sarà sicuramente una serata speciale per il nuovo numero 7 bianconero Dusan. Per il serbo si tratterà dell'esordio assoluto in. Vista l'assenza di Paulotoccherà a Dusan insieme ad Alvaroguidare l'attacco della Vecchia Signora domani sera conto il Villarreal. Vlahovic ha lasciato sui suoi profili social un messaggio in vista della sfida di domani. Questo