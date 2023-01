Giovedì, il nuovo test. Importante. Dusane Paulgiocheranno un'altra partitella interna, stavolta contro i ragazzi delle giovanili. Ci diranno, quei 90 minuti, se l'attaccante e il centrocampista saranno in buona condizione per finire sulla lista dei convocati per la sfida di domenica contro il Monza. Dopo il test con il Fossano, entrambi stanno bruciando le tappe per essere nuovamente a disposizione in un match ufficiale. Sarebbe il primo, per il francese.Vlahovic non gioca invece dal 25 ottobre. Dopo il big match di Champions con il Benfica, la pubalgia ha di nuovo avuto la meglio sulle sue condizioni. Finora ha messo insieme 15 presenze, 7 gol e 2 assist. Poca roba. Per quanto riguarda Pogba, per andare a pescare l'ultima partita ufficiale, bisogna tornare al 19 aprile 2022: 10 minuti contro il Liverpool, poi un problema al polpaccio e il passaggio in estate alla Juve. Ginocchio ko e operazione, quindi la ripartenza. Ecco: previa buona condizione, testata in allenamento soltanto giovedì. Ancora qualche ora e sapremo, ma Paul (finalmente) corre verso i compagni e verso la prima partita stagionale.