Come racconta il Corriere dello Sport, quarantacinque minuti per vedere l’effetto che fa.si avvicinano al grande ritorno e ieri hanno compiuto un ulteriore passo verso il traguardo prendendo parte ad un allenamento di collaudo, durato un tempo di una partita normale, contro i dilettanti del Fossano. Dribbling, scatti, tiri in porta, gol: prove di normalità, insomma, alla Continassa, come testimoniano le immagini diffuse dal club bianconero.