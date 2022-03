Dusan Vlahovic e Alvaro Morata sono diffidati ma con buone probabilità entrambi scenderanno in campo domani contro la Salernitana alle ore 15. Nel caso in cui arrivasse un'ammonizione il prezzo da pagare per i due sarebbe molto caro: saltare la sfida contro l'Inter. L'obiettivo sarà quello di evitare i cartellini, anche se Massimiliano Allegri oggi in conferenza stampa ha risposto a questa domanda spiegando che non avrebbe fatto calcoli perché la priorità era vincere.



DECISIONI - Allegri ha scelto dunque di assumersi un rischio, nel caso in cui uno dei due o entrambi venisse ammonito. Sarebbe una perdita importante contro la squadra di Simone Inzaghi. Come Max però è anche Inzaghi a non fare calcoli che nella sfida contro la Fiorentina ha schierato dal 1' tutti i tre giocatori diffidati: Arturo Vidal, Lautaro Martinez e Alessandro Bastoni.



CALCOLI - Niente calcoli dunque né per il tecnico livornese né per l'ex allenatore della Lazio. Si deciderà tutto in questi 90 minuti che saranno decisivi per la presenza o meno dei grandi attesi per la sfida: da una parte Dusan Vlahovic e dall'altra Lautaro Martinez.