Dusan Vlahovic potrebbe aver violato le norme di diffusione del contagio da Covid-19 per potersi trasferire a Torino. Il nuovo numero 7 bianconero infatti avrebbe concluso i sette giorni di quarantena e avrebbe dovuto fare il tampone in uscita proprio venerdì 28 gennaio, quando in mattinata l'attaccante serbo era già a Torino per svolgere le visite mediche e diventare il nuovo numero 7 della Juventus.



LA DENUNCIA - Come riferisce calcio e finanza l'ASL Toscana Centro ha depositato alla procura di Firenze una segnalazione accusando Dusan Vlahovic di aver violato la quarantena ed essersi allontanato dal suo domicilio nonostante la positività al Covid-19. I RISCHI - L'accusa non è ancora stata allargata la Pubblico Ministero. Tuttavia i rischi che il giocatore serbo potrebbe correre sono svariati. Si partirebbe da una multa da 500 euro a 5.000 euro o l'arresto da 3 a 18 mesi. L'accusa sarebbe quella di aver violato la legge n.33 del 2020 varata contenente disposizioni varate per fronteggiare l’emergenza pandemica.