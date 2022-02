Intervenuto in conferenza stampa per presentarsi ufficialmente come nuovo giocatore della Juve, Dusan Vlahovic ha parlato anche del suo incontro con Massimiliano Allegri nei suoi primi giorni in bianconero. Ecco il suo commento sul nuovo allenatore: "Ho fatto un allenamento, ho parlato con lui ma non abbiamo parlato tanto. Mi ha dato il benvenuto, mi ha accolto benissimo. Non vedo l'ora di dare il massimo, sono contento".