Juve-Frosinone: chi recupera per Allegri?

Ultime dalla Continassa non esattamente positive: Federicoe Adriencontinuano a lavorare a parte. Per il primo si allontana decisamente l'idea di scendere in campo nel match di giovedì, per il francese non c'erano già tanti dubbi: va prima recuperato il sovraccarico muscolare. Senza fretta.Nell'approccio a Juve-Frosinone, dunque, oltre a Chiesa e Rabiot che si sono dedicati a sessioni di allenamento separate,Nonostante le sfide fisiche, i tre ultimi menzionati saranno comunque disponibili per l'importante match. La Juventus affronterà il Frosinone con la speranza di superare gli ostacoli fisici e ottenere una vittoria determinante in Coppa Italia.