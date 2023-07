I gol di oggi di Dušan e Sam pic.twitter.com/gb0gA8z9Gq — JuventusFC (@juventusfc) July 15, 2023

Come vi abbiamo raccontato questa mattina in diretta, sono stati Dusane Samueli due marcatori della partitella in famiglia disputata oggi alla Continassa. Il serbo è andato a segno con un bel sinistro dal limite dell'area, mentre l'inglese classe 2003 ha spiazzato il portiere con un tiro rasoterra che ha visto la palla passare tra un paio di "avversari". Qui sotto il video delle due reti, condiviso dallasui social.