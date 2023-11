La prestazione dicontroè stata contraddistinta da uno spirito completamente diverso, come se avesse trasformato la rabbia accumulata, sia per le critiche ricevute che per non essere riuscito a esprimersi al meglio, in un potente carburante motivazionale. Ciò che lo ha sostenuto in questa impresa è stato l'affetto incondizionato dei tifosi, che non lo hanno mai abbandonato e con cui il talentuoso attaccante ha sempre mantenuto un legame speciale.Forse, in un destino quasi inevitabile, la rinascita di questo "cyborg" serbo doveva iniziare proprio contro l'Inter, la squadra che incarna il nemico per eccellenza nella percezione della tifoseria bianconera. Va sottolineato che Vlahovic non aveva mai segnato contro i nerazzurri in campionato, rendendo questo successo ancora più significativo e simbolico per il giocatore e i suoi sostenitori.