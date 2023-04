Intervenuto ai microfoni di Tuttosport, l'ex allenatore dellaBeppeha preso le difese di Dusanche allasta attraversando un momento difficile, facendo anche un paragone con Ciro. Ecco le sue parole: "Prendete Immobile, è stato per anni il capocannoniere ma in questa stagione sta segnando meno per problemi che lo hanno costretto a fermarsi spesso. Però possono bastare 5’ per sbloccarsi e ripartire. Chi sceglie la maglia n.9 è un giocatore diverso da tutti, se sta a lungo senza far gol finisce nell’occhio del ciclone. Ma non possono essere messi discussioni giocatori come Ciro o Dusan".