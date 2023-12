Tre errori dal dischetto per, negli ultimi cinque tirati: problema tecnico? Verrebbe da pensare più al punto di vista mentale. Una tranquillità che manca e lo si era capito contro l’Inter. Non gli rese onore, infatti, l’esultanza polemica dopo due mesi di astinenza:L’equazione è scontata e si è vista pure ieri sera: Vlahovic sbaglia un gol e poi esce dalla partita. Parla tra sé e sé, un po’ si motiva, un po’ si sprona, un po’ si rimprovera: in costante competizione con i fantasmi che si porta dietro, quelli che vorrebbero vederlo diventare il migliore, ma mentree soci macinano gol,A dare un po’ di serenità ci aveva pensato, nel pre partita. Ai microfoni di Dazn aveva confermato che sì, un abbozzo di trattativa per il rinnovo c’è e quindi l’ipotesi di uno scambio e di un’estate come quella passata sembra essere scampata. Insomma, il club si stringe intorno al suo numero 9 – che poi è anche il calciatore più pagato -,A rimuovere l’ultima traccia di nervosismo, infine, il gol vittoria dell’amico Federico Gatti. Così bello e importante che vale una corsa liberatrice sotto il settore ospiti. Uno scarico di tensione individuale, una ricarica collettiva.