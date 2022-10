. Lo è per un attaccante ma anche per una squadra intera, tanto più se quell'attaccante è un certo Dusan, che andando a segno nel derby contro ilha confermato ancora una volta la validità di un'equazione che niente e nessuno sembra in grado di smentire:. In questa stagione è stato davvero così (con la sola eccezione del pareggio contro la Roma), a dimostrazione dell'importanza vitale che il classe 2000 riveste negli equilibri della squadra bianconera, "dipendente" dal suo numero 9 in un modo che a ben guardare potrebbe quasi apparire "tossico",Per una sera, però, è anche lecito lasciarsi alle spalle le preoccupazioni, in questo caso quelle legate alla scarsa prolificità in fase offensiva, per godersi il buono di una vittoria fondamentale per la Juve, una vittoria che lo stesso Vlahovic ha voluto e cercato con tutte le proprie forze, probabilmente più di chiunque altro. Il suo viso, ancora una volta, parlava da sè, raccontando di un, tanto bramoso da lasciarsi prendere di tanto in tanto dalla frenesia, cattiva consigliera per lui e per la squadra. Allo Stadio Olimpico, però,, lo spirito con cui ha saputo prendere per mano i compagni e lavorare per (e con) loro, quando necessario, lottando come un leone contro gli avversari per far prevalere la sua forza e il suo talento.Anche nel post partita, poi, è stato sempre il serbo a indicare la strada:, ha detto ai microfoni di DAZN, ricordando l'importanza di lavorare gara dopo gara senza troppi voli pindarici, con la compattezza e l'unità d'intenti di una vera squadra, ancora viva nonostante tutto.. Che non ha certo intenzione di fermarsi.