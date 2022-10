Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, l'attaccante serbo del Fulham Aleksandarha detto la sua anche sul momento alladel connazionale e "gemello del gol" Dusan. Ecco il suo pensiero: "L'ho visto anche io in televisione (il, ndr.): un gran gol, da bomber d'area. Dusan ha avuto due occasioni e ha fatto un gol. Se non ha realizzato la doppietta è soltanto perché Vanja, sullo 0-0, ha avuto un riflesso super [...].. Dusan lavora tantissimo in allenamento, non si accontenta mai. Se conserverà questo spirito, e non ho dubbi sul fatto che non cambierà mai, potrà migliorare ancora di più".Il bomber ha poi aggiunto: "Dusan ha 22 anni e gioca titolare nell'attacco di un club di livello mondiale, con una storia fantastica:Non è il momento migliore dei bianconeri, in ritardo in campionato, ma sono certo che ne usciranno anche grazie a Vlahovic e Kostic".