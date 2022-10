. È Tuttosport quest'oggi a parlare di, fresco di premiazione alcome miglior attaccante della scorsa stagione e di 17° posto nella corsa al, dove è stato l'unico rappresentante della Vecchia Signora. Secondo il quotidiano, se da una parte segnare con frequenza placa la sua voglia spasmodica di gol, dall'altra il serbo vorrebbe riportare subito lanella posizione che le compete, una "missione" per la quale, però, ci vuole tempo, costanza e soprattutto l'impegno di tutta la squadra nelle prossime sette partite prima dello stop per ilCome scrive il quotidiano, dopo la rete e l'ottima prestazione nelDusan sta vivendo una settimana di serenità, che ieri è stata appunto impreziosita dal riconoscimento dell'Assocalciatori: l'obiettivo, per lui, è quello di fare il pieno di energia per mettere nel mirino la prossima potenziale vittima, l'che i bianconeri affronteranno venerdì sera all'Allianz Stadium. A "caricarlo" anche l'aria del Mondiale, percepita attraverso la presenza a Torino, per il derby di sabato, del CT dellaDragan, che lo ha potuto osservare da vicino insieme agli altri quattro connazionali in campo (tra cui Filip). Dopo la "semina", dunque, "è tempo di raccolto". E Vlahovic, capocannoniere di Serie A, è pronto a fare bottino pieno, per essere finalmente felice al 100%.