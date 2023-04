Erano i più attesi, innanzitutto perché insieme dal primo minuto non li si vedeva da quasi un mese. Da una parte il brioso fantasista, dall'altra lo spietato finalizzatore: una super coppia pronta a fare scintille, insomma, per sognare il tris stagionale contro i rivali di sempre.. Il primo atto della semifinale ditranon è stato roba di Angele Dusan. (Ri)uniti sì, ma in un, tramutato in quell'replicata in maniera quasi identica a pochi minuti di distanza: la lavagnetta del cambio indica in rosso il 22 (e poi il 9), il passo verso la panchina è lento, la testa bassa, l'espressione cupa. E negli istanti successivi non si rischiara, anzi.Sta tutta lì la serata di Coppa dei due attaccanti bianconeri, incapaci di fare ciò per cui erano stati schierati, ovvero illuminare una squadra che nelle notti che contano non può fare a meno dei lampi dei suoi campioni. Il Fideo ci ha provato, almeno all'inizio., forse anche oscurata dalle ombre di un gruppo che questa volta non ce l'ha proprio fatta a brillare come un unico corpo. Il serbo, invece, non si è visto per nulla,: errori, distrazioni e poche idee, un copione purtroppo già proposto in diverse occasioni, con un finale già scritto.Quindi, ricapitolando:. Quasi a dire, tanto fumo e niente arrosto. È andata così, all'Allianz Stadium. Ci sarà il tempo di rifarsi. La coppia Angel-Dusan deve tornare a brillare.