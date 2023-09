Il "nuovo" Dusanè emerso come un ritrovato bombardiere con una media di gol perfetta: quattro partite giocate e quattro reti messe a segno. L'aggettivo "nuovo," posto tra virgolette, è ancora in attesa di ulteriori conferme, ma questo avvio di stagione, che tradizionalmente sorride alla punta serba, sta iniziando a rivelare nuove sfumature. La versione di DV9 in gran forma, che ha guidato la Juventus nei primi 360 minuti della stagione, va oltre una semplice condizione fisica rassicurante, specialmente dopo le sfide affrontate a causa di un fastidioso problema come la pubalgia.